Володин заявил, что Конституция не является догмой и предложил ее пересмотреть
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением пересмотреть Конституцию России, чтобы убедиться в ее соответствии современным реалиям. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Отмечается, что такое предложение Володин сделал на встрече главы государства с Федеральным собранием.
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«Закон, даже такой основной закон — не догма», — заявил Володин.
Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы «замахиваться» на основополагающие положения, но нужно привлечь экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы ее развития работают в настоящее время.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации.