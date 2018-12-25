Матвиенко призвала увеличить число женщин во власти
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи президента России Владимира Путина с Федеральным собранием призвала увеличить количество женщин во властных структурах. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Сенатор подчеркнула, что не призывает к «матриархату», однако необходимо увеличивать число женщин «на всех уровнях власти».
Она пояснила, что речь идет об отборе не по гендерному принципу, а по уровню профессионализма, добавив, что женщины абсолютно конкуретоспособны.
Глава Совфеда подчеркнула, что в Министерстве иностранных дел, в частности, нет ни одной женщины-посла.
«Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны», — заключила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что на встрече с Путиным предложили создать «список Браудера».