Володин предложил оценить Конституцию на соответствие реалиям
В ходе встречи президента России Владимира Путина с Федеральным собранием председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о пересмотре Конституции России на предмет соответствия сегодняшним реалиям, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Спикер Госдумы заявил, что к каждой памятной дате, связанно с Конституцией возникает вопрос о том, насколько положения Конституции эффективны и не утратили свою сущность.
«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим — возможно найти формат с участием судей конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов, и посмотреть — как Конституция и нормы развития Конституции работают сегодня. Насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», — внес предложение Володин.
По его словам, подобная работа как минимум дала бы ответ на поставленные вопросы.
«Закон, даже такой основной закон — не догма»», — завершил он.
Ранее сообщалось, что Путин начал встречу с Федеральным собранием.
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