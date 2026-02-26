Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на территориальные уступки в обмен на мир. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

По оценке издания, ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, который поставил перед своей армией недостижимую цель по возвращению Украины к границам 1991 года. Издание считает, что у украинского руководства отсутствуют достаточные военные ресурсы для масштабного наступления, а также политическая воля для надежной обороны.

В статье отмечается, что Украина уступает России по людским ресурсам, экономическому потенциалу и объему вооружений, даже с учетом поддержки западных стран. Военные усилия Киева нивелируются повсеместной коррупцией, пишет автор.

Он подчеркивает, что поставленные Россией цели соотносятся с ее возможностями и текущей ситуацией на поле боя, тогда как цели Украины выглядят нереалистичными. У Киева нет средств и времени на то, чтобы противостоять преимуществам РФ, поэтому украинское руководство, вероятно, будет вынуждено пойти на «компромиссный мир», предполагающий территориальные уступки.

На днях военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что Украина плавно идет к поражению в военном конфликте с Россией, положение украинской армии на фронте с каждым днем ухудшается. Эксперт обратил внимание, что Россия обладает значительными экономическими ресурсами для поддержания работы своего военно-промышленного комплекса, несмотря на санкции Запада. Белл также указал, что союзникам Украины не удалось перевести свои экономики на «военные рельсы» для оказания помощи Украине в больших объемах.

