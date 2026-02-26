Путин поручил рассмотреть продление ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Путин поручил рассмотреть продление пособия по уходу за ребенком до трех лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность продления ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

»Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — поручил президент в ходе прямой линии.

Отмечается, что декрет можно будет оформить до достижения ребенком возраста трех лет, однако пособие в размере 40% от заработной платы выплачивается родителю лишь в первые полтора года.

Пособие может оформить любой из родителей новорожденного, однако воспользоваться им вправе только один. Если оба родителя работают или оба не имеют работы, они самостоятельно определяют, кто подаст заявление. В случае если трудоустроен только один родитель, выплату получает он. Пособие назначается независимо от уровня дохода и количества детей в семье.

По данным Социального фонда России, 172,4 тыс. мужчин в 2025 году оформили на себя единовременное пособие при рождении ребенка.

Ранее декретный отпуск россиянок предложили включить в льготный стаж для досрочной пенсии.