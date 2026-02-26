У девочки, пропавшей в Смоленске, не нашли подозрительных переписок в телефоне

РИАН: в телефоне девочки, пропавшей в Смоленске, не нашли подозрительных данных

Специалисты не обнаружили странных переписок на телефоне пропавшей в Смоленске девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур.

В день пропажи школьница вышла из дома, но не взяла с собой телефон. Чтобы выяснить, куда пропала несовершеннолетняя, специалисты проверили ее телефон.

«Оставленный дома телефон проверили, подозрительной переписки не обнаружено», – сообщается в публикации.

Силовики также отметили, что других подобных устройств у ребенка не было.

Девочка пропала 24 февраля. После прогулки домой вернулась только собака школьницы. Специалисты не исключали, что к произошедшему причастен отец ребенка, но эта версия не подтвердилась.

В регионе организовали масштабные поиски, но пока что они не дали результатов. Добровольцы продолжают проверять окрестности. По их словам, ситуацию осложняет то, что в городе наблюдаются проблемы со связью.

Ранее поиски девочки, пропавшей в Смоленске, вышли за пределы города.