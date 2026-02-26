В США предложили отключить швейцарский банк от американской финансовой системы

Минфин США предложил отключить банк MBaer от финансовой системы за связи с Россией

Министерство финансов США предложило отключить швейцарский MBaer Merchant Bank от доступа к американской банковской системе из-за предполагаемых связей с Россией и Ираном. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

«Сегодня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями предложила решение, которое, в случае его окончательного утверждения, лишит швейцарский банк MBaer Merchant Bank AG доступа к финансовой системе Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что банк подозревают в финансовой поддержке «незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном». По словам главы минфина США Скотта Бессента, MBaer Merchant Bank осуществил через американскую финансовую систему операции объемом более $100 млн.

В январе Бессент заявил, что иранские власти лихорадочно переводят деньги в банки по всему миру на фоне американского давления. Бессент заявил, что правительство республики ведет себя «подобно крысам на тонущем корабле».

Ранее США разрешили сделки по атомной энергии с российскими банками.