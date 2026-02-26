Размер шрифта
Общество

В Кишиневе «заминировали» аэропорт

В Кишиневе эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании
Ральф Ролечек/Wikipedia

Людей эвакуировали из международного аэропорта Кишинева после анонимного сообщения о «минировании», которое поступило в полицию Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции республики.

По ее информации, пассажиры и сотрудники воздушной гавани были эвакуированы. На месте находятся специализированные подразделения МВД страны.

«Процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в запланированных рейсах», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет. По информации молдавских СМИ, в ходе обработки почтовых отправлений была обнаружена игрушка в виде автомобиля, внутри которой могли находиться компоненты взрывного устройства. Специалистами Центра технической криминалистики была проведена экспертиза. Аэропорт был эвакуирован, однако после проверки тревога была отменена.

Ранее россиянин получил 400 тысяч рублей штрафа из-за шутки о бомбе в самолете.

 
