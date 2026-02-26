В Европе рассказали, как «поджигатели войны» изображают стремление к миру

Нежелание «поджигателей войны» обсуждать как украинские, так и российские гарантии безопасности позволяет им изображать стремление к миру. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Нежелание обсуждать как украинские, так и российские гарантии безопасности позволяет поджигателям войны притворяться, что они стремятся к миру. Четыре года военных действий достаточно: начните серьезные переговоры», – отметил Дизен.

Профессор прокомментировал пост бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который осудил США за то, что они воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН.

Дизен в посте спросил, что произойдет с Украиной на следующий день после «немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня».

«Войдут ли войска НАТО? Будут ли запущены ракеты большой дальности? Восстановит ли НАТО украинскую армию, готовую через несколько лет пойти отвоевывать Крым? Восстановят ли западные разведки свои позиции вдоль российской границы? Что будет с членством в НАТО? Будет ли мир зависеть только от сдерживания России без решения проблемы безопасности?», — задал вопросы профессор.

26 февраля издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине должен состояться «приблизительно 4-5 марта». Также 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что следующая встреча представителей России, Украины и США может состояться в ближайшие 10 дней.

Также 26 февраля проходят переговоры между США и Украиной, на которых стороны планируют согласовать позиции перед предстоящей встречей с российской делегацией.

Ранее Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине.