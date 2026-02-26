Размер шрифта
В Минтрансе назвали поезда, которые начнут ходить в пригороде между РФ и Белоруссией

Минтранс РФ: поезда ЭП3Д и РА-3 запустят в пригороде между Россией и Белоруссией
Андрей Александров/РИА Новости

Поезда российского производства для пригородного сообщения ЭП3Д начнут ходить между Смоленском и Оршей, а поезда РА-3 — на маршруте Смоленск – Витебск. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, запуск беспересадочных поездов из Смоленска в Белоруссию запланирован на апрель 2026 года, все бюрократические вопросы решены.

«Транспортное обслуживание пассажиров будет осуществляться современным комфортным подвижным составом (ЭП3Д на маршруте Смоленск – Орша и РА-3 на маршруте Смоленск – Витебск)», — сообщили в ведомстве.

26 февраля президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет о развитии пригородного пассажирского сообщения между соседними регионами стран.

Союзное государство — это надгосударственное образование России и Белоруссии, созданное в 1999 году для углубленной интеграции при сохранении суверенитета обоих государств.

Ранее Никитин сообщил о том, что «Финисты» и «Ласточки» пустят в пригороде между РФ и Белоруссией.

 
