Взрыв произошел в офисном здании в Воронеже

Взрыв произошел в офисном здании на улице Ленинградской, д.2 в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

Отмечается, что ЧП произошло еще 18 февраля, но в СМИ информация была опубликована только сейчас.

Как говорится в публикации, взрыв произошел в момент, когда на первом этаже здания проходило совещание ГК «Первоград». По словам очевидцев, после взрыва в переговорной полилась вода и распространился «ужасный запах».

Возгорание произошло в одном из помещений офисного здания, где располагался тату-салон. Один человек пострадал. Его госпитализировали.

Причину взрыва и последующего пожара выясняют эксперты.

17 февраля в здании военной полиции во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв. На снимке, опубликованном в сети, видно, что от взрыва пострадали верхние два этажа трехэтажного здания и чердак. В результате случившегося оказались разрушены перекрытия и стены.

Ранее семь человек спасли во время пожара в российском общежитии.