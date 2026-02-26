В Госдуме призвали США разобраться с эстонцами за отказ во въезде фигуристу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что сборная США должна разобраться в ситуации с фигуристом Марком Желтышевым, которому отказали во въезде в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира, передает РИА Новости.

«Всем международным федерациям надо принять регламент, что если происходят подобные ситуации, страна лишается права проведения соревнования. Надо менять эту норму, иначе все будет только усугубляться: сегодня нельзя с российским паспортом, завтра с другим. Причем здесь абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им по этому поводу взбучку», — сказала Журова.

Одной из причин отказа стало наличие у спортсмена российского паспорта.

20-летний Желтышев начал выступать за США в танцах на льду с текущего сезона в паре с Джейн Кэлхун. Дуэт сформировался в июне 2025 года и базируется в Колорадо-Спрингс под руководством тренеров Елены Достатни и Логана Джульетти-Шмитта. Пара стала бронзовыми призерами чемпионата США среди юниоров 2026 года, выиграли Ice Dance Final и заняли пятое место на этапе юниорского Гран-при в Азербайджане.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Таллине с 4 по 7 марта 2026 года.

Ранее Журова объяснила просьбу оторвать флаг РФ с плаката ребенка на теннисном матче жалобой украинцев.