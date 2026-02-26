Отец бросил ребенка в воду во время ссоры с женой на мосту

В Китае мужчина бросил собственного ребенка в воду с моста на глазах у жены

В Китае мужчина бросил ребенка в воду после ссоры с женой. Об этом сообщает 8world.

Инцидент произошел 22 февраля в городе Чаочжоу, провинция Гуандун. Супруги с двумя детьми затеяли семейную ссору прямо на пешеходном мосту. Внезапно разъяренный отец схватил сына и сбросил в реку.

Мать закричала и тут же прыгнула следом, чтобы спасти малыша, а мужчина кинулся за ней, оставив второго ребенка в слезах на мосту. По данным СМИ, позже один из очевидцев спас всех троих из воды.

Что стало причиной ссоры, не уточняется, темм не менее пользователи сети были возмущены действиями мужчины и осудили его, напомнив, что независимо от конфликтов, родители никогда не должны вымещать свою злость на собственных детях.

