Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Отец бросил ребенка в воду во время ссоры с женой на мосту

В Китае мужчина бросил собственного ребенка в воду с моста на глазах у жены
Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

В Китае мужчина бросил ребенка в воду после ссоры с женой. Об этом сообщает 8world.

Инцидент произошел 22 февраля в городе Чаочжоу, провинция Гуандун. Супруги с двумя детьми затеяли семейную ссору прямо на пешеходном мосту. Внезапно разъяренный отец схватил сына и сбросил в реку.

Мать закричала и тут же прыгнула следом, чтобы спасти малыша, а мужчина кинулся за ней, оставив второго ребенка в слезах на мосту. По данным СМИ, позже один из очевидцев спас всех троих из воды.

Что стало причиной ссоры, не уточняется, темм не менее пользователи сети были возмущены действиями мужчины и осудили его, напомнив, что независимо от конфликтов, родители никогда не должны вымещать свою злость на собственных детях.

Ранее молодой отец сделал татуировки троим маленьким детям и был осужден.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!