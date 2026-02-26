В московских аэропортах отменили ограничения на полеты

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.
«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.
Об ограничениях в Домодедово и Жуковском Росавиация сообщила в 16:49 мск. Спустя полчаса полеты приостановили в Шереметьево и Внуково.
23 февраля более ста авиарейсов были задержаны или отменены в Краснодарском крае на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Среди направлений, по которым произошли сбои в расписании, — Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Хургада и другие города. Полностью отменили 10 рейсов, а несколько самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы.
Ранее пассажир самолета «начал бить всех подряд» на борту и сорвал рейс.