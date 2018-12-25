CNN рассказал, когда может закончиться «шатдаун» правительства США

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Переговоры между демократами и администрацией президента США Дональда Трампа о пограничной стене зашли в тупик, что означает, вероятно, что частичная приостановка работы правительства не завершится к январю, отмечает телеканал CNN.

В январе начнет работу новый состав конгресса, который сформирован по итогам промежуточных выборов в США. Ранее вступающий в должность главы администрации Трампа Мик Малвани в интервью Fox News предположил, что так называемый «шатдаун» продолжится после 28 декабря и может застать новый конгресс в январе.

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Конгрессмены могут разъехаться по домам в Рождество, и, скорее всего, их не призовут на голосование, пока не будет достигнута договоренность по строительству стены. Источники CNN сообщили, что лидеры Республиканской партии сказали сенаторам, что если к четвергу не будет заключено соглашение, то им не придется приходить на заседание правительства по данному вопросу.

Существует маловероятный шанс, что соглашение может быть достигнуто к понедельнику, 31 декабря, говорится в материале. В таком случае можно будет провести «формальное заседание» для единогласного решения, которое не требует присутствия всех, но достаточно только одного сенатора.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что новое демократическое большинство в нижней палате конгресса примут законопроект о приостановлении «шатдауна», если он продолжится в январе.

Ранее сообщалось, что Трамп утвердил контракт на строительство участка стены на границе с Мексикой.