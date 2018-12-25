В Кремле ответили на вопрос о получении письма сына Каддафи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о получении письма Саифа аль-Ислама Каддафи, в котором он якобы просит российского президента Владимира Путина о помощи на выборах главы Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, нужно все-таки получать информацию о данном случае в министерстве иностранных дел», — сказал Песков.

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Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов не дал прямого ответа о том, получала ли российская сторона письмо Саифа аль-Ислама Каддафи.

По информации Bloomberg, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии.