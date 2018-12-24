Трамп остался один в Белом доме перед Рождеством

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Президент США Дональд Трамп поделился своими чувствами во время ожидания решения по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в твиттере.

Американский лидер заявил, что он совсем один в Белом доме, добавив: «бедный я».

«В какой-то момент решение демократов, которые не хотят заключать соглашение, обойдется нашей стране гораздо дороже, чем финансирование стены, о котором мы всем говорим. Безумие!», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трампу дадут меньше денег на стену на границе с Мексикой.