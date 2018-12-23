В Кремле рассказали о клевете на пресс-конференции Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвел итоги пресс-конференции Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

По словам пресс-секретаря, в течение суток были проверена прозвучавшая информация, при этом некоторые обращения оказались не соответствующими действительности. Одним из таких примеров является вопрос про газовую трубу в Ленинградской области.

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«Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам — разные жалобы и так далее», — сказал Песков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что многие присутствующие не являлись журналистами и отнимали время у представителей СМИ, которые хотели задать вопрос. Песков подчеркнул, что это заставляет задуматься.

Ранее Песков оценил страх Путина перед вопросами журналистов.