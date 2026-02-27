Размер шрифта
В ДНР рассказали, зачем на Украине занижают потери

Кимаковский: потери ВСУ занижают из-за риска революции
Игорь Кимаковский/VK

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в интервью «Вестям», что украинские власти специально занижают число потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как боятся революции, если украинцы узнают правду.

«Я ... сам езжу по линии фронта, иногда бываю на совещаниях и знаю суточные потери вооруженных формирований Украины на различных направлениях. Они несопоставимы. И если об этом народ узнает, в буквальном смысле этого слова, то это может просто привести к революции», — поделился Кимаковский.

Накануне американский военный аналитик Майкл Кофман рассказал, что Украина продолжает сталкиваться с нехваткой людских ресурсов, а проблема самовольного оставления солдатами военных частей подрывает боеспособность ВСУ.

По словам Кофмана, ВСУ пытаются компенсировать нехватку людских ресурсов «более эффективным» использованием беспилотников и инвестициями в подразделения БПЛА. Также аналитик подчеркнул, что многие проблемы ВСУ «сводятся к управлению силами».

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.

 
