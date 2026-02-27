Минобороны Великобритании приложит все усилия в расследовании против экс-принца Эндрю

Министр обороны Великобритании Джон Хили потребовал провести внутреннее расследование по поводу информации о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать базы королевских ВВС для встреч с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что министр заявил своим сотрудникам, что им необходимо приложить все усилия в поисках записей о нахождении самолета Эпштейна в королевстве на протяжении последних 20 лет.

По словам источника в минобороны, ведомство будет без устали добиваться получения любой информации, которая сможет пролить свет на этот скандал.

Правоохранители задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения, 19 февраля, по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. До этого в Британии создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

Ранее сообщалось, что экс-жену Эндрю могут арестовать в случае возвращения в Британию.