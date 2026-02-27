Часто болеющим россиянам начнут выдавать больничные по новым правилам

Если россиянин часто оформляет больничные, его могут направить на экспертизу для выявления хронической нетрудоспособности и назначения обследований. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В публикации отмечается, что новый больничный будет выдан на пять календарных дней. Решение о его продлении будет принимать врачебная комиссия. Исключения предусмотрены для ухода за больными родственниками, беременности, серьезных заболеваний и стационарного лечения.

С 1 января в России начал действовать эксперимент по страхованию на случай болезни для самозанятых. В документе говорится, что теперь работающие на налоге на профессиональный доход, смогут добровольно вступать в систему соцстрахования и получать выплаты по больничному листу. До этого подобная возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

