Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан

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Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления главы государства по обеспечению конституционных прав россиян. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Реорганизовать Управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что данное решение было принято с целью совершенствования работы администрации президента.