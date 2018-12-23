Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан
Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления главы государства по обеспечению конституционных прав россиян. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Реорганизовать Управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что данное решение было принято с целью совершенствования работы администрации президента.