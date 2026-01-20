Размер шрифта
Не все «сидячие» занятия одинаково вредны для мозга, доказали ученые

JAD: шесть сидячих занятий могут укрепить здоровье мозга
Пассивный просмотр телевизора сидя снижает когнитивные способности, в то время как активная игра в карты или чтение укрепляют здоровье мозга. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения при Квинслендском университете. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Ученые проанализировали 85 ранее опубликованных научных исследований, охвативших более 1,5 млн человек среднего и пожилого возраста из 30 стран. Особое внимание уделялось различиям между пассивным и умственно активным сидением.

Анализ показал, что длительный просмотр телевизора чаще всего ассоциировался с когнитивным снижением. Из 43 исследований, в которых рассматривалось влияние просмотра ТВ на здоровье, в 65% обнаруживалась негативная связь с памятью, вниманием и другими когнитивными функциями. В то же время среди 58 исследований, изучавших «активное сидение», только в 8,6% случаев отмечались неблагоприятные эффекты.

К умственно активным сидячим занятиям ученые отнесли чтение, настольные и карточные игры, решение головоломок, работу за компьютером и даже вождение автомобиля. Такие виды активности были связаны с лучшими показателями исполнительных функций, памяти и когнитивной гибкости.

«Сидение часто рассматривают как единое явление, не различая, чем именно занят человек. Однако здоровье мозга принципиально зависит от того, как именно проходит это время», — отмечает руководитель исследования доктор Гардинер.

Авторы напоминают, что деменция остается одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире. По их словам, занятия, требующие активного мышления, обучения и решения задач, могут формировать так называемый когнитивный резерв и тем самым замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Ранее была названа неочевидная причина ускоренного ухудшения памяти.

