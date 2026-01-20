«Цены растут, спрос падает»: рынку новостроек предсказали коллапс на 2026 год

Риелтор Апрелев: ситуация на рынке новостроек в РФ грозит коллапсом в 2026 году

На российском рынке недвижимости складывается непростая ситуация, в первую очередь – в сегменте первичного жилья. Цены на квартиры здесь поддерживаются исключительно программой льготной ипотеки, пересмотр условий которой всколыхнет рынок. Стоимость объектов слишком завышена, а инвестирование стало невыгодным – после покупки квартиры стремительно дешевеют. Это грозит закончиться коллапсом, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Более 50 % всех сделок на первичном рынке сегодня — это льготная ипотека. Еще более 30 % — это сделки купли-продажи по договорам рассрочки, за которые застройщики денег еще не получили», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Таким образом, гарантии, что застройщики получат средства к моменту сдачи объекта, нет. А доля покупок квартир за «живые» деньги или по рыночной ипотеке не превышает 20%.

Вместе с тем цены на строящееся жилье сильно завышены и на 30% превышают стоимость готовых квартир то того же застройщика. Это объясняется тем, что спрос на рынке формируется исключительно программой льготного кредитования, пояснил Апрелев. Как итог, россиянам просто крайне невыгодно инвестировать в первичку, так как после покупки квартиры в строящемся объекте продать ее потом по аналогичным ценам не получится – квартира станет на 15-30% дешевле. А раньше именно инвестиционный интерес был главным драйвером развития рынка первички – без этой составляющей прогресса не будет, подчеркнул эксперт.

По мнению риелтора, в некоторой степени подогреть рынок может рост процентных ставок по семейной ипотеке, но ненадолго.

«После этого рынок новостроек ждет коллапс, поскольку там реально присутствует пузырь. Цены завышены, мотивов для покупки строящегося жилья нет, — предупредил эксперт. — Без изменения модели привлечения денежных средств от дольщиков вернуть покупательский спрос на этот рынок будет невозможно, и тогда реально произойдет коллапс: банкротство застройщиков и обрушение с точки зрения сдачи сроков объектов».

Такая ситуация создает риски того, что спрос на жилье в сегменте новостроек снизится еще сильнее, поэтому на ближайшее время прогноз в этой сфере крайне пессимистичен, заключил Апрелев.

Напомним, по прогнозам экспертов отрасли, несмотря на удорожание аренды в 2026 году снимать квартиру окажется выгоднее, чем покупать ее в условиях высоких ипотечных ставок. По расчетам аналитиков, аренда жилья будет в 2,1 раза дешевле покупки новой квартиры и в 1,8 раза дешевле покупки вторичной квартиры. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее были спрогнозированы ставки по ипотеке на 2026 год.