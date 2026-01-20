Лавров оценил возможность помощи России Гренландии на фоне угроз США

Лавров: нет условий, что Гренландия и Исландия попросят помощь РФ из-за США

Вряд ли случится так, что Гренландия и Исландия захотят заключить договор о взаимопомощи с Россией на фоне угроз со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году. передает РИА Новости.

По его словам, для этого нет никаких условий.

Лавров также добавил, что ни Российская Федерация, ни Китайская Народная Республика не имеют никакого отношения к планам захватить Гренландию, и в Соединенных Штатах должны это знать.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Лавров назвал международную политику США потрясением для Европы.