Разведка США заявила о «вмешательстве » России, Китая и Ирана в выборы 2018 года

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Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил о «вмешательстве» России, Китая и Ирана в американские выборы в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что доклад о вмешательстве в выборы будет передан генпрокурору США и министерству внутренней безопасности. Если сделанные разведкой выводы окажутся верными, против указанных стран в соответствии с американским законодательством будут автоматически введены санкции.

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«Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов», — говорится в документе.

Уточняется, что выводов об этом влиянии сделано не было.

Ранее NBC назвала возможные сроки завершения расследования «российского дела».