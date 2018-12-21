Порошенко привязал продление санкций ЕС против России к Новому году

Президент Украины Петр Порошенко назвал символичным решение Евросоюза продлить санкции в отношении России. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

По его словам, решение о продлении санкций перед Рождеством и Новым годом является символичным.

Он добавил, что совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе.

Ранее сообщалось, что совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России на полгода.