Путин рассказал, зачем проводит большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, для чего проводит большую пресс-конференцию, передает РИА «Новости».

Девушка спросила у президента, не устал ли он, на что Путин ответил, что через представителей прессы удастся донести до миллионов людей его собственную позицию и позицию правительства России по важнейшим вопросам.

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Ранее Владимир Путин признался, что не любит heavy metal.

Также он обменялся с девушкой новогодними подарками.