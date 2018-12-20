Работавший в деле Уотергейта прокурор посочувствовал ведущему «российское дело» Мюллеру

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Бывший прокурор и участник следствия по Уотергейту Филипп Аллен Лаковара в колонке The Washington Post выразил сочувствие ведущему «российское дело» специальному прокурору США Роберту Мюллеру.

Обычно быть особенным — хорошо, но быть членом команды специальных прокуроров — благо неоднозначное, пишет Лаковара. Экс-прокурор отмечает, что наиболее ощутимое — это изолированность от друзей. Кроме того, он отмечает стресс из-за возложенной ответственности, который сказывается и на семье. Он также указывает на полную конфиденциальность, в условиях которой работают спецпрокуроры, чтобы не допустить утечек в СМИ. Бывший прокурор отмечает, что в этом плане команда Мюллера работает очень слаженно и осмотрительно.

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Лаковара вспоминает, что в ходе расследования дела Уотергейта сотрудники специальной прокуратуры и члены их семей в основном общались друг с другом. «Это было похоже на дух товарищества в окопе, который возрастает под обстрелом», — написал бывший прокурор Лаковара.

Еще один источник беспокойства — это возможная слежка, пишет он. Так, по его словам, тогда было известно, что Ричард Никсон санкционировал незаконную прослушку своих «врагов». Из-за этого службы безопасности постоянно проверяли телефоны стороны обвинения, пояснил Лаковара.

Ранее WSJ узнала о взглядах кандидата на пост генпрокурора от президента США Дональда Трампа на расследование Мюллера о «российском вмешательстве».