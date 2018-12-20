Путин: бюрократию победить невозможно

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Президент России Владимир Путин прокомментировал проблему бюрократии при предоставлении украинцам российского гражданства.

По словам Путина, решение об упрощенном предоставлении гражданства украинцам, которые проживают в странах со сложной политической или экономической обстановкой, связано со стремлением российской стороны не поддерживать «политику раскола» и «растаскивание» русского и украинского народа. Также лидер высказался о бюрократии в данном вопросе.

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«Бюрократия вечна, победить ее невозможно», — сказал Путин.

Он добавил, что жить без нее тоже невозможно.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о льготном получении гражданства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.