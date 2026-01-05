В РФ разработают комплекс мер по развитию осознанного отцовства

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать комплекс мер по развитию осознанного отцовства. Об этом говорится в перечене поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на сайте Кремля.

«Обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: разработки и реализации комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного (ответственного) отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании», — говорится в документе.

Выполнением поручений президента будет заниматься Кабмин РФ, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко рассказал ТАСС, что в России предложили использовать советский опыт и предоставлять многодетным семьям бесплатное жилье.

По его словам, это возможно, «если государство вернется к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов, и свяжет это с планами людей на рождение ребенка, то это окажется самым эффективным путем повышения демографии в стране».

Ранее стало известно, что в Швейцарии хотят установить предельную численность населения.