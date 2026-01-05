Размер шрифта
Лукашенко высказался о важности строительства магистрали Москва — Брест

Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Бреста является очень важным для белорусской стороны. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Глава Белоруссии поинтересовался, насколько это реально, у белорусского посла в Москве Александра Рогожника, который ранее был министром промышленности.

«Высокоскоростная магистраль, поезд МоскваМинск до Бреста. Для нас это очень важно. Вы как промышленник, что видите здесь? Реально это, нереально?», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что это направление крайне востребовано среди населения.

До этого госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в ходе бизнес-форума «Минск и Москва: новый драйвер развития» заявил, что идея «натяжения струны» между Минском и Москвой для движения вагонов со скоростью 500 км/ч обсуждалась с Минтрансом России.

По словам Глазьева, обсуждаются планы по созданию высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Он добавил, что создание железной дороги может обеспечить более простое и быстрое передвижение между столицами.

В октябре стало известно, что Лукашенко заявил о планах обсудить с Россией строительство скоростной автомагистрали Москва — Брест. По словам белорусского лидера, при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии. Он отметил, что это зависит от желания «западников» участвовать в строительстве.

Ранее Лукашенко рассказал об одной проблеме Белоруссии, связанной с Россией. 

