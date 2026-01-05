Размер шрифта
В России рассказали, сколько времени может занять создание буферной зоны на Украине

Военэксперт Онуфриенко: создание буферной зоны на Украине может занять еще год
Станислав Красильников/РИА Новости

На создание буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной потребуется весь 2026 год. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Радио Sputnik.

По его словам, если «выполнять всю поставленную задачу», то на это потребуется весь наступивший год.

«Что касается создания зоны безопасности, то это работа, наверное, на весь наступивший год. Потому что сегодня мы создали местами полосу шириной 10-15 км, но это по протяженности общей границы – где-то в пределах 10%. Не забываем, что существует еще и Брянская область, которая, помимо Курской и Белгородской, подвергалась нападениям и тоже нуждается в обеспечении безопасности, так как граничит с Черниговской областью. Там меньше интенсивность боевых действий и полоса безопасности не создавалась вообще», – подчеркнул эксперт.

В декабре 2025 года издание Bild написало, что главным направлением для российской армии в 2026 году останется территория Донбасса, где ВС РФ будут бить по «менее защищенным участкам ВСУ». Согласно прогнозу, в южных регионах Запорожской и Днепропетровской областей российская армия может атаковать небольшие города, а крупные населенные пункты вроде Запорожья и Павлограда в течение 2026 года могут приблизится к зоне досягаемости дронов и артиллерии. Также на Западе спрогнозировали проблемы для ВСУ в 2026 году.

Подробнее о том, каким будет 2026 год на фронтах СВО, можно прочитать здесь.

Ранее Онуфриенко рассказал о новой тактике ВС РФ в Одесской области. 

