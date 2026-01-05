Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Назван гонорар рэпера Big Baby Tape

Mash: гонорар рэпера Big Baby Tape составил 5,5 млн рублей
benzogang_tape/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин – настоящее имя) берет за частное выступление 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 5,5 млн рублей Big Baby Tape берет за 40-минутное выступление. В райдер артиста входит перелет бизнес-классом, передвижение по городу только на черных Mercedes Bens Maybach или V-class с молчаливым водителем, а также заселение в пятизвездочный отель. В номере артиста должны присутствовать полный мини-бар, комфортная температура, отсутствие запахов и хорошая шумоизоляция.

Артист также прописал список исполнителей, чьи треки запрещено включать диджеям до или после его выступления. Среди них все русскоязычные, Chieff Keef, Gunna, Fukuma, Migos, Канье Уэст, Трэвис Скотт, Plaiboi Carti и Central Cee.

В документе, опубликованном Mash, отмечается, что за несоблюдение прописанных в договоре пунктов исполнитель вправе накладывать штраф на заказчика на сумму от 10-50% от суммы гонорара. Артист также вправе потребовать штраф в размере 50 тысяч рублей за каждое невыполненное условие райдера.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) стал самым дорогим иноагентом на Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564199_rnd_1",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+