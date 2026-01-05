Назван гонорар рэпера Big Baby Tape

Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин – настоящее имя) берет за частное выступление 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 5,5 млн рублей Big Baby Tape берет за 40-минутное выступление. В райдер артиста входит перелет бизнес-классом, передвижение по городу только на черных Mercedes Bens Maybach или V-class с молчаливым водителем, а также заселение в пятизвездочный отель. В номере артиста должны присутствовать полный мини-бар, комфортная температура, отсутствие запахов и хорошая шумоизоляция.

Артист также прописал список исполнителей, чьи треки запрещено включать диджеям до или после его выступления. Среди них все русскоязычные, Chieff Keef, Gunna, Fukuma, Migos, Канье Уэст, Трэвис Скотт, Plaiboi Carti и Central Cee.

В документе, опубликованном Mash, отмечается, что за несоблюдение прописанных в договоре пунктов исполнитель вправе накладывать штраф на заказчика на сумму от 10-50% от суммы гонорара. Артист также вправе потребовать штраф в размере 50 тысяч рублей за каждое невыполненное условие райдера.

