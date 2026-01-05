Размер шрифта
Найден неожиданный способ предотвратить кариес

NPJ: устранение бактериального «шума» во рту помогает предотвратить кариес
Global Look Press

Вмешательство в химическую «систему связи» бактерий во рту может изменить состав зубного налета в сторону более здорового и предотвратить развитие кариеса. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты. Результаты исследования опубликованы в журнале NPJ Biofilms and Microbiomes.

По словам ученых, бактерии в полости рта не существуют изолированно: они обмениваются сигнальными молекулами с помощью механизма, известного как кворум-сенсинг. Эти химические сигналы позволяют микробам координировать поведение, регулировать активность генов и определять, какие виды будут доминировать в бактериальном сообществе. От этого баланса во многом зависит, сохранится ли микробиота в «здоровом» состоянии или сместится в сторону кариеса и заболеваний десен.

Исследователи изучили лабораторные модели зубного налета и сосредоточились на сигнальных молекулах N-ацилгомосеринлактонах (AHL), которые используют некоторые бактерии. Оказалось, что специальные ферменты способны блокировать эти сигналы и тем самым «глушить» бактериальное общение.

Такое вмешательство снижало активность микробов, связанных с воспалением десен, и одновременно способствовало росту бактерий, характерных для здоровой полости рта.

Как поясняют авторы, формирование зубного налета напоминает развитие экосистемы. Сначала поверхность заселяют относительно безвредные бактерии, а затем, при неблагоприятных условиях, появляются более агрессивные виды, включая Porphyromonas gingivalis, тесно связанную с пародонтитом.

«Нарушая химические сигналы, которые бактерии используют для общения, можно направлять сообщество зубного налета к состоянию, связанному со здоровьем полости рта», — отмечает автор исследования, биохимик Микаэль Элиас.

Ранее было названо эффективное природное средство для защиты от кариеса.

