Неизвестный с ножом атаковал спящего пассажира поезда под Парижем

Во Франции неизвестный с ножом напал на пассажира электрички

Под Парижем неизвестный с ножом напал на спящего пассажира пригородной электрички. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел утром. В прокуратуре рассказали, что пострадавшему около 50 лет, у него поверхностные раны щеки и рук. Нападению он подвергся «без всякой причины».

Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако эта информация не подтвердилась. Злоумышленника не удалось задержать, полиция начала расследование по факту «нападения при отягчающих обстоятельствах», говорится в статье.

По данным издания, это уже третье нападение на общественный транспорт в регионе Иль-де-Франс за последние десять дней.

В конце декабря в Париже группа из 30 человек напала на пятерых полицейских. Правоохранители задержали подозрительного человека, который начал сопротивляться и звать на помощь. После этого на сотрудников полиции напали десятки человек, троих из них удалось задержать.

Ранее неизвестный обесточил почти 50 тыс. домов в Берлине и прислал письмо в полицию.