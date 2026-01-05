Россияне сняли на видео крупное животное на проезжей части

В Приморье на видео сняли, как крупный кабан бегал по дорогам

Во Владивостоке крупный кабан пробежал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На Шаморовской трассе у Кометы крупный кабан перебежал дорогу прямо перед машинами. Нам пишут, что неподалеку от базы отдыха Комета крупный кабан соизволил перебежать дорогу прямо перед машинами, чем удивил людей», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как кабан перебегает проезжую часть перед белой машиной и скрывается в лесу. На записи также слышно, как женщина начинает кричать при виде животного.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садиться на дорогу.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека.