Еврокомиссия выявила нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме

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В опубликованном Еврокомиссией ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства говорится о нарушениях соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины, передает ТАСС.

«Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», — говорится в тексте документа.

Представители Еврокомиссии отметили, что украинским властям еще предстоит выполнить требуемые критерии для либерализации визового режима.