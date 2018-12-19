Песков рассказал, какие вопросы зададут Путину на пресс-конференции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/12094489/upload-RIAN_5731386.HR-pic905-895x505-33300.jpg">

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопросы президенту России Владимиру Путину на предстоящей 20 декабря большой пресс-конференции будут касаться ситуации в экономике, международной обстановки и региональных проблем. Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ.

«Темы — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — пояснил Песков.

Реклама

Он выразил уверенность, что Путину будут заданы вопросы о международной обстановке, в том числе региональных конфликтах и отношениях с США.

По его мнению, важное место займет и проблематика регионов России.

«Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах», — пояснил Песков.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря 2018 года.