Песков рассказал, какие вопросы зададут Путину на пресс-конференции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопросы президенту России Владимиру Путину на предстоящей 20 декабря большой пресс-конференции будут касаться ситуации в экономике, международной обстановки и региональных проблем. Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ.
«Темы — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — пояснил Песков.
Он выразил уверенность, что Путину будут заданы вопросы о международной обстановке, в том числе региональных конфликтах и отношениях с США.
По его мнению, важное место займет и проблематика регионов России.
«Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах», — пояснил Песков.
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря 2018 года.