NYT: выборы президента США 2016 года стали «Перл-Харбором эпохи соцсетей»

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Президентские выборы в США 2016 года были «Перл-Харбором в эпоху социальных сетей», пишет в колонке The New York Times Кевин Руз.

В понедельник комитет по разведке сената США представил два доклада, в котором рассказывалось о российских действиях в социальных сетях во время президентских выборов 2016 года, напоминает NYT. Как отмечает автор, в обнародованных отчетах убедительно представлена информация о том, что российское «Агентство интернет-исследований» использовало все доступные возможности «цифровой атаки» — от социальных сетей Facebook или Instagram до небольших платформ, таких как Vine и LiveJournal, а также сетевые видеоигры, такие как Pokémon Go.

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Одним из выводов в отчете сообщается то, что «кампания российского влияния 2016 года» стала неоднозначным явлением, возникшим в результате целого ряда уязвимостей, в числе которых автор перечисляет одержимые ростом компании, которым принадлежат платформы социальных сетей, ничего не подозревающие спецслужбы США и выборы c участием двух слишком противоположных кандидатов, пишет Руз.

Однако есть и другой способ взглянуть на выборы двухлетней давности, отмечается в материале. Как пишет колумнист, выборы президента в 2016 году стали своего рода Перл-Харбором эпохи социальных сетей. Руз пишет, что это своеобразный «акт агрессии», который открыл эпоху «затяжного конфликта».

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.