В Госдуме заявили о планах обратиться в ОБСЕ из-за ситуации со священниками на Украине

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии планируют обратиться ПА ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, сейчас на Украине грубо нарушается свобода вероисповедания, являющаяся одним из базовых конституционных принципов.

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«В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины потребовали от президента Петра Порошенко раскрыть детали общения с патриархом Константинопольским Варфоломеем.