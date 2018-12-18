В Госдуме заявили о планах обратиться в ОБСЕ из-за ситуации со священниками на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии планируют обратиться ПА ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам политика, сейчас на Украине грубо нарушается свобода вероисповедания, являющаяся одним из базовых конституционных принципов.
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«В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине», — сказал Володин.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины потребовали от президента Петра Порошенко раскрыть детали общения с патриархом Константинопольским Варфоломеем.