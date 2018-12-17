Сенатор от Крыма рассказал, какую провокацию может готовить Киев
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что слова главы МИД России Сергея Лаврова могут удержать Украину от поспешных шагов, которые неизбежно ведут к эскалации конфликта, сообщает НСН.
Ранее Лавров рассказал о провокации на границе с Россией, которую готовит украинская сторона в последней декаде декабря на границе с Крымом.
По словам Цекова, слова Лаврова — «это предупреждение, которое может их удержать от подобных шагов».
В противном случае, по его словам, что бы ни предприняла Россия в ответ на провокацию, ее действия будут восприняты превратно.
«Что мы ни будем делать, они все равно найдут повод, чтобы нас обвинять. Мы виноваты лишь в том, что мы Россия», — сказал Цеков.
Он также рассказал,что киев может использовать военно-морские силы для провокации, могут быть провокации на границе — незаконный переход не только военными, но и гражданскими лицами, в том числе бывшими жителями Крыма.