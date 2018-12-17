Сенатор от Крыма рассказал, какую провокацию может готовить Киев

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что слова главы МИД России Сергея Лаврова могут удержать Украину от поспешных шагов, которые неизбежно ведут к эскалации конфликта, сообщает НСН.

Ранее Лавров рассказал о провокации на границе с Россией, которую готовит украинская сторона в последней декаде декабря на границе с Крымом.

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По словам Цекова, слова Лаврова — «это предупреждение, которое может их удержать от подобных шагов».

В противном случае, по его словам, что бы ни предприняла Россия в ответ на провокацию, ее действия будут восприняты превратно.

«Что мы ни будем делать, они все равно найдут повод, чтобы нас обвинять. Мы виноваты лишь в том, что мы Россия», — сказал Цеков.

Он также рассказал,что киев может использовать военно-морские силы для провокации, могут быть провокации на границе — незаконный переход не только военными, но и гражданскими лицами, в том числе бывшими жителями Крыма.