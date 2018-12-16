СМИ: Лукашенко провел секретное совещание из-за «российского давления»

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Белорусский президент Александр Лукашенко провел закрытое совещание с высшим руководством страны в связи с «российским давлением». Об этом пишет «Наша Нива».

По словам двух источников, обсуждались меры, которые должна принимать Белоруссия на фоне «давления с российской стороны».

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«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал один из источников.

Уточняется, что было принято решение внимательнее следить за информационном полем. Также высказывалось предложение отвечать на налоговые маневры России «не совещаниями, а реформами».

Ранее Лукашенко заподозрил Москву в желании «впихнуть» Белоруссию в состав России.