Трамп заявил Эрдогану о работе над вопросом об экстрадиции Гюлена

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Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что президент страны Тайип Эрдоган обсудил вопрос об экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что лидеры поговорили на встрече в рамках G20 в Буэнос-Айресе.

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«В прошлый раз, когда мы встречались в Буэнос-Айресе, президент Трамп сказал Эрдогану, что они работают над этим», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что турецкая сторона заинтересована в конкретных шагах.

Ранее в Турцию доставили высланного из США главу фонда Гюлена.