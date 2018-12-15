Порошенко обратился с призывом к участникам собора на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объединился к участникам Объединительного собора с призывом создать новую церковь. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, украинские власти сделали все возможное для создания в стране независимой церкви, и теперь будущее Украины зависит от собравшихся.
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«Вам нужно выбрать предстоятеля и статус, а томос уже ждет предстоятеля на Фанаре», — заявил Порошенко.
Он также напомнил священникам о своей роли в создании церкви, рассказав о переговорах с патриархом Константинопольским Варфоломеем.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора в Киеве.