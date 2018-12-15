В посольстве России рассказали, зачем Лондону нужно дело Скрипалей

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В посольстве России в Лондоне заявили, что британские власти, заполняя информационный вакуум вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пытаются отвлечь общественность от ситуации вокруг Brexit. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатической миссии.

Так в посольстве отреагировали на публикацию газеты Guardian, в которой полицейские, оказавшие первую помощь Скрипалям, рассказали подробности о дне происшествия.

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В пресс-службе посольства напомнили, что Лондон так и не предоставил официальных данных расследования, а все обстоятельства следствия засекречены от российской стороны и британской общественности. Также в дипмиссии отметили, что в нарушение международного права к россиянам не были допущены дипломаты.

«По мнению Посольства, данный материал является продолжением серии попыток нынешних британских властей заполнить информационный вакуум вокруг всей этой «темной» истории со Скрипалями, а также отвлечь внимание общественности от ситуации с «брекзитом»», — говорится в сообщении.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее родных могут держать на военной базе.