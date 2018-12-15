В Румынии пройдет неформальный саммит ЕС
Лидеры стран Евросоюза проведут неформальную встречу на высшем уровне, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Румынии Теодора Мелешкану.
По его словам, саммит пройдет в румынском городе Сибиу.
Отмечается, что заседание состоится 9 мая 2019 года.
«Неформальная встреча лидеров ЕС пройдет в Сибиу 9 мая», — подтвердил Мелешкану.
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Он добавил, что саммит будет посвящен будущему Европы.
Ранее сообщалось, что ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе.