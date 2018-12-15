В Румынии пройдет неформальный саммит ЕС

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Лидеры стран Евросоюза проведут неформальную встречу на высшем уровне, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Румынии Теодора Мелешкану.

По его словам, саммит пройдет в румынском городе Сибиу.

Отмечается, что заседание состоится 9 мая 2019 года.

«Неформальная встреча лидеров ЕС пройдет в Сибиу 9 мая», — подтвердил Мелешкану.

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Он добавил, что саммит будет посвящен будущему Европы.

Ранее сообщалось, что ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе.