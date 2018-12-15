Пушков рассказал о «двух партиях» Порошенко

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Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что президент Украины Петр Порошенко «разыгрывает две партии» в преддверии выборов. Об этом он написал в твиттере.

По словам Пушкова, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заранее предупреждала, что Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов.

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«Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для «демократической победы» в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он (Порошенко — «Газета.Ru») разыгрывает обе партии», — отметил сенатор.

Ранее в Госдуме ответили на слова Порошенко о «страхах» России.