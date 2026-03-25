В России объяснили, почему Трамп проиграет в Иране

Аналитик Ордуханян: США проиграют войну в Иране из-за объединения арабского мира
США могут потерпеть поражение в войне с Ираном из-за потенциального объединения на Ближнем Востоке арабского мира против Штатов, а также позиции Европы, которая заинтересована в том, чтобы Вашингтон «получил щелчок по носу» от Тегерана. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Американцы это не потянут. Масштабы страны [Иран] — 90 миллионов человек, где только три миллиона – общее количество ополчения. Просто невозможно победить в этом контексте. Надо еще иметь [ввиду] вот что. Дело в том, что в свое время арабские страны и страны Персидского залива были консолидированы в противостоянии с Советским Союзом – и шииты, и сунниты во время афганской нашей войны. В данной ситуации пройдет немного времени, когда сунниты, которые сейчас вроде бы противопоставлены шиитам, тоже примут все-таки сторону своих единоверцев, хотя у них огромное количество разногласий друг с другом», — подчеркнул политолог.

Как отметил Ордуханян, Европа на фоне разногласий с Трампом по целому ряду вопросов также будет «заинтересована, чтобы Америка получила щелчок по носу». Это, по мнению американиста, также является фактором, увеличивающим риск поражения США в Иране.

«У них нет ни одного шанса в долгой перспективе выиграть что-либо. Это невозможно. Посмотрите в очень упрощенной проекции на ситуацию в Ираке. Мы с вами помним прекрасно, за сколько недель они якобы разгромили Ирак – две недели <...> Прошло 20 лет даже, и что? Абсолютный тотальный раздрай, абсолютная ненависть к Америке <...> Ну и кто победил? Точно победителей в Ираке нет, так что в данной ситуации это очевидно», — подытожил Ордуханян.

США передали Ирану предложение по прекращению конфликта из 15 пунктов. Однако, несмотря на это, Пентагон направил на Ближний Восток несколько тысяч морских пехотинцев. Как будет развиваться ситуация дальше, почему Иран рискует превратиться в сектор Газа и сколько сил нужно Вашингтону для победоносной войны — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

