В России объяснили, почему Трамп проиграет в Иране

США могут потерпеть поражение в войне с Ираном из-за потенциального объединения на Ближнем Востоке арабского мира против Штатов, а также позиции Европы, которая заинтересована в том, чтобы Вашингтон «получил щелчок по носу» от Тегерана. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Американцы это не потянут. Масштабы страны [Иран] — 90 миллионов человек, где только три миллиона – общее количество ополчения. Просто невозможно победить в этом контексте. Надо еще иметь [ввиду] вот что. Дело в том, что в свое время арабские страны и страны Персидского залива были консолидированы в противостоянии с Советским Союзом – и шииты, и сунниты во время афганской нашей войны. В данной ситуации пройдет немного времени, когда сунниты, которые сейчас вроде бы противопоставлены шиитам, тоже примут все-таки сторону своих единоверцев, хотя у них огромное количество разногласий друг с другом», — подчеркнул политолог.

Как отметил Ордуханян, Европа на фоне разногласий с Трампом по целому ряду вопросов также будет «заинтересована, чтобы Америка получила щелчок по носу». Это, по мнению американиста, также является фактором, увеличивающим риск поражения США в Иране.

«У них нет ни одного шанса в долгой перспективе выиграть что-либо. Это невозможно. Посмотрите в очень упрощенной проекции на ситуацию в Ираке. Мы с вами помним прекрасно, за сколько недель они якобы разгромили Ирак – две недели <...> Прошло 20 лет даже, и что? Абсолютный тотальный раздрай, абсолютная ненависть к Америке <...> Ну и кто победил? Точно победителей в Ираке нет, так что в данной ситуации это очевидно», — подытожил Ордуханян.

США передали Ирану предложение по прекращению конфликта из 15 пунктов. Однако, несмотря на это, Пентагон направил на Ближний Восток несколько тысяч морских пехотинцев.

