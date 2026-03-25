Тренер клуба РПЛ признался, что обсуждал сотрудничество с командой из Казахстана

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что не вел переговоров с казахстанским «Актобе» о сиюминутном назначении в клуб. Его слова приводит «Чемпионат».

«Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться. Так получилось, что мы встретились и с руководством «Актобе», но это не было запланировано. Так как у меня скоро заканчивается контракт с «Крыльями Советов», мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все», — сказал Адиев.

24 марта стало известно, что Адиев уехал в Астану (https://www.gazeta.ru/tags/geo/astana.shtml) для заключения контракта с «Актобе». СМИ сообщали, что казахстанский клуб планирует выплатить «Крыльям Советов» неустойку за разрыв соглашения с Адиевым.

48-летний тренер возглавляет «Крылья Советов» с лета 2025 года. После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 21 набранным очком. Три балла отделяют «Крылья» от 15-го «Оренбурга», который находится в зоне прямого вылета.

Ранее в «Крыльях Советов» сообщили, что Магомед Адиев не покинет пост главного тренера.